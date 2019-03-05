دينا تتألق في جلسة تصوير تعيدها لسن المراهقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الراقصة والفنانة المصرية دينا لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

دينا نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور بلوك جذاب وجديد، حيث ارتدت جاكيت من الجلد على شورت من الجينز قصير يكشف عن ساقيها، وأسدلت شعرها ببساطة واختارت ماكياج بسيط يتناغم مع ملابسها.

الفنانة المصرية أمسكت في يدها قبعة تشبه قبعة رعاة البقر، بينما ظهر في الصورة تليفزيون، لتبدو اللقطة بكاملها غريبة للجمهور الذي رغم إعجابه بالصور سأل عن المقصود منها في عدد من التعليقات.

دينا تتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل، وقالت إن ذلك بسبب قلة الأعمال الفنية التي يتم عرضها على في الشهر الكريم، بينما عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل «نسر الصعيد»، مع الفنان محمد رمضان ووفاء عامر ودرة.

الراقصة المصرية كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومن بينهم أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، ومحمد عادل، وراندا البحيري وسيمون، وفاء سالم، محمد عز.