سعد الصغير يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري سعد الصغير، ذكرياته مع والدته الراحلة، وكيف غيرت في حياته وساعدته على تكوين نفسه.

سعد الصغير، قال خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «والدتي لها الفضل عليّ ولذلك فهي الشخص الأحب إليّ بعد ربنا وهي أحب إليّ من زوجتي وأولادي وأخوتي».

وكشف خلال لقائه في البرنامج سر سرقة والدته لأمواله دون علمه لمدة عام كامل، قائلًا: «كل ليلة أضع أموال في جيبي ما يعادل الـ 10 آلاف جنيه، والصبح لا أجد منها شيء، وفي يوم وجدتها تنادي عليّ وتطلب مني توقيع عقد شراء ميكروباص».

وأضاف: «وقتها حمدت الله أن أمي ليست حرامية، كما أن لها الفضل في شراء المنزل الذي أعيش فيه الآن وهو منزل الفنانة منة شلبي في البداية، وطلبت منها تقسيط قيمته لأن أمي تريد شرائه فوافقت وعندها قالت لي والدتي لا أنا عايزة الشقة ليك أنت».

يذكر أن والدة سعد الصغير، رحلت عن عالمنا في 28 يونيو 2017، بعد صراع مع المرض.