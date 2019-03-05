أحمد فلوكس يلغي متابعة هنا شيحة على «إنستجرام» وأنباء عن قرب انفصالهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري أحمد فلوكس، حالة جدل واسعة حول علاقته بزوجته الفنانة هنا شيحة، بعد تصرفه الأخير نحوها.

أحمد فلوكس، قام بإلغاء متابعتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، كما قامت هي الأخرى بإلغاء متابعته، وذلك بعد وقوع خلافات كبيرة بينهما.

وذكرت بعض المصادر أن المشاكل التي نشبت بينهما كبيرة وغير معلنة ويرفض فلوكس تدخل أحد في حلها، وقد تؤدي إلى انفصال الطرفين.

وكان أخر ظهور إعلامي لها معًا خلال لقائهما في برنامج “انا وبنتي”، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، ولامذاع عبر فضائية on e.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذف الثنائي بعضهما فسبق وقاما بنفس الخطوة في أكتوبر الماضي، قبل إعلانهما الزواج بأيام، حيث عقدا قرانهما في 20 أكتوبر الماضي.

و كان الأمر بمثابة المفاجأة التى أدهشت جمهورهما، لا سيما أنهما دأبا على نفى ارتباطهما قبل الزواج، وظهر العروسان في الفيديو أثناء عقد القران، بحضور والد العروس الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والفنان فاروق فلوكس.

وكشفت هنا شيحة أن قصة حبها لأحمد فلوكس، بدأت مع تصوير دورهما في مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثاني، في إحدى قصص المسلسل والذي حقق نجاحًا كبيرًا.