تكريم راندا البحيري في العراق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت نقابة الفنانين العراقيين، ومؤسسة بابليون للثقافة الفنانة المصرية راندا البحيري، وتم تلقيبها بسفيرة الفن المصري.

وكانت راندا البحيري، قد وصلت إلى العراق للمشاركة في حملة خيرية تتضمن زيارة لدار مسنين وغيرها من الأعمال الخيرية، وتتضمن جوائز وتبرعات للمحتاجين مقدمة من شركة “قطونيل”.

ووجهت راندا البحيري، رسالة شكر خاصة لنقيب الفنانين العراقييت جبار جودي، والإعلامية نعمه الشيخ.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية مؤخرًا في مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا وشاركها البطولة فيه أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.

كما أنها تستعد للمشاركة في فيلمين جديدن ولكنها لم تكشف أي تفاصيل عنهما واكتفت بقولها إن أحد الفيلمين تقوم ببطولته مع مجموعة من الشباب والفيلم الثاني تشارك به مع نجم كبير، ورفضت الفنانة أن تذكر أي تفاصيل أخرى لأعمالها السينمائية القادمة.