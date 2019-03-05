مخرج فيلم أحمد حلمي ويسرا يحرر محضر ضد إدارة مهرجان شرم الشيخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرر المخرج إسلام رسمي مخرج فيلم The Crewمحضر رسمي حمل رقم 663 لعام 2019 إداري أول شرم الشيخ.

البلاغ جاء بسبب قيام المهرجان بعرض الفيلم بالمهرجان رغم انسحابه ودون إرادته، وقال إسلام رسمي، إن المهرجان عرض الفيلم دون إرادته، كما أنه لديه عدد من مقاطع الفيديو المصورة من داخل قاعة عرض الفيلم، وهو ما يؤكد أن الفيلم تعرض للقرصنة من قبل الحاضرين للعرض، وقاموا بتصوير الفيلم بالفيديو وهى المسئولية التي تقع على إدارة المهرجان والمنظمين للعرض.

وأضاف، أن المهرجان عرض نسخة قليلة الجودة كان قد قدمها للمهرجان لمشاهدتها وإجازة الفيلم للعرض بالمهرجان بنسخة عالية الجودة، وهى النسخة التي سحبها من المهرجان لضمان عدم عرض الفيلم إلا أن إدارة المهرجان عرضت النسخة قليلة الجودة.

وكانت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية قررت عرض فيلم «The Crew» ضمن فعاليات المهرجان، رغم قرار صناع الفيلم بسحبه وإلغاء عرضه ضمن المهرجان الذي يستمر حتى الـ 8 من مارس الجاري.

«The Crew» يتناول مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، حتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، ويجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، بطولة يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، على رأسهم وحيد حامد، جابى خوري، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادى الباجوري، وهشام نزيه، وسيناريو محمد نبيل و إسلام رسمى، تصوير تامر الحسيني، مونتاج محمود سمير.