ندوة تكريم لطفي لبيب في مهرجان شرم الشيخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيمت ندوة تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، بحضور رئيس المهرجان مجدي أحمد علي، وأداره الناقد نادر عدلي، وشهدت الدورة حضور عدد من نجوم الفن منهم المخرجين محمد عبدالعزيز وعمر عبدالعزيز، والفنان محمود قابيل، والفنانة ألفت عمر.

وقال المخرج مجدي أحمد علي في بداية الندوة أن صناع الفن تأخروا في إدراك تميز الفنان لطفي لبيب، وشهادته فيه ستكون مجروحة لأنه بالنسبة له بمثابة أخ، وأكد أنه وجوده معه في بعض الأفلام التي أخرجها أحزنه لأنه لم يكن هناك من يكتب أدوار خاصة تناسب موهبة الفنان لطفي لبيب.

وتحدث الفنان لطفي لبيب مؤكداً على سعادته بتكريمه، حيث قال: “أنا أول مرة أقف أمام كاميرا سينما كان مع المخرج محمد عبدالعزيز في فيلم “الجلسة السرية”، وبعدها مع المخرج عمر عبدالعزيز في فيلمي “كراكيب” و”كلام في الممنوع”، وأنا مدين بالشكر لهم على احتوائهم لي في بداية مشواري الفني.

واضاف: “تخرجت من المعهد العالي للسينما وكنت في دفعة محمد صبحي، هادي الجيار، نبيل الحلفاوي، شعبان حسين،ورمزي العدل، وأنا الوحيد من هذه الدفعة الذي تم تجنيدي في القوات المسلحة لمدة ٦ سنوات ونص، وكنت موجة أولى عبور في حرب أكتوبر، وبعد الحرب وخروجي من الجيش سافرت إلى الخليج لأكوّن نفسي وقدمت مسرحيات في الإمارات لمدة ٣ سنوت و٨ أشهر، وعندما عدت لمصر استقبلني المخرجين محمد وعمر عبدالعزيز لابدأ مشوار طويل في المسرح والسينما والتليفزيون وقدمت حتى الآن أكثر من ٣٥٠ عمل متنوع”.

وأوضح أن أكثر ما يحبه هو المسرح وهو من عشاقه لأنه يعطي الممثل طاقة مستمرة ويجعله في لياقته التمثيلية، وأضاف: عندما أكون مريض وأذهب إلى المسرح أشعر بإستشفاء وأن لدي قوى كبيرة وقادر على العطاء بشكل مستمر، فخشبة المسرح بها سحر خاص لا يعرفه إلا ممثل المسرح.

وتوجه المخرج محمد عبدالعزيز بالشكر لإدارة المهرجان لتكريمها الفنان لطفي لبيب، وقال: “منذ أن رأيت لطفي لبيب للمرة الأولى تسلل لقلبي وشعرت أنه سيكون له مكانة خاصة في السينما المصرية في وقت كان يوجد به نجوم كثيرين يقدمون الشخصيات التي يبرع لطفي لبيب في تقديمها، فهو ظهر في فترة بها زخم لكنه تسلل واحتل مكانته التي يستحقها، فهو لديه طبقة صوت وتعبيرات وجه مختلفة، وهو مثقف جدا، وسيناريست مبدع ولديه عدد من السيناريوهات الهامة، وعلى درجة كبيرة من الوعي، وأنا سعيد بتكريمه وأتمنى له كل الصحة لإنه يستحق هذا وأكثر”.

وقال رمزي العدل إنه والفنان لطفي لبيب كانا أكبر اثنين في دفعتهم في المعهد العالي للمسرح، حيث إن لطفي لبيب كان قادم من زراعة أسيوط، فيما كان رمزي متخرج من الجامعة، حيث قال ساخراً “كنا عواجيز الدفعة”، وتحدث لطفي لبيب عن تلك الواقعة قائلاً: “تم فصلي من زراعة أسيوط بعدما استنفذت سنوات الرسوب، وذهبت للدراسة في المعهد وبعدها قمت بدراسة علم الاجتماع في كلية الآداب”.

وتحدث المخرج عمر عبدالعزيز عن علاقته بالفنان لطفي لبيب، حيث قال: “لطفي صديق عمري، وتعرفنا على بعضنا من خلال صديقنا صلاح السعدني، ووقتها كنت أقوم بتصوير فيلم “كراكيب” ونقوم بتصوير الفيلم في بورسعيد، ودوره كان في الجزء الأخير من الفيلم، وبعدها قمنا بتصوير “كلام في الممنوع” وكان معنا لطفي أيضاً، وقدم دور هام في هذا الفيلم وحصل من خلاله على عدة جوائز، كما قدمنا أعمال درامية معاً، ولطفي لبيب من الناس الذين لا تستطيع أن تخرجهم من قلبك، وهو كاتب سيناريو جيد ولديه سيناريو هات مهمة وأرجو من المنتجين الإلتفات”.