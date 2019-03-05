كاتي بيري تكشف كواليس أول لقاء جمعها بخطيبها أورلاندو بلوم

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري لأول مرة عن أول لقاء جمعها بخطيبها النجم والممثل البريطاني الشهير أورلاندو بلوم، وذلك خلال حفل عشاء جولدن جلوب في عام 2016.
النجمة العالمية البالغة من العمر34 عاما، قالت خلال كواليس برنامج American Idol إنها التقت بخطيبها النجم العالمي لأول مرة في الحفل ولم تكن تعرفه على المستوى الشخصي، إلا أن وجدته جاء واقتحم الطاولة التي تجلس إليها ومازحها بأنه حاول يخطف منها سندويش همبرجر الذي كان أمامها.
وأشارت كاتي بيري إالى أن هذه الواقعة جعلتهما يقتربان من بعضهما البعض إلى أن عرض عليها “بلوم” الارتباط في عيد الحب الذي لحق الحفل بأيام قليلة.
وكانت كاتي بيري ارتبطت رسميًا بـ اورلاندو بلوم في عيد الحب الماضي، بعد أن حضر اليها مفاجأة بالترتيب مع والدتها وأصدقائها.
والجدير بالذكر أن العلاقة بين الثنائي العالمي قد استمرت بشكل غير رسمي لأكثر من عامين شهدت خلالها انقطاع دام لنحو 6 أشهر، قبل عودة الرومانسية من جديد.
وكانت النجمة العالمية قد نشرت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، صورة للخاتم الذي قدمه لها أورلاندو، والذي كان مرصعا بألماسات وردية.
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