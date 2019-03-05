جوينيث بالترو توجه رسالة حب لطليقها في عيد ميلاده

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وجهت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو، تهنئة لزوجها السابق المغني البريطاني كريس مارتن، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ42، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

النجمة العالمية نشرت صورة تجمعها بكريس مارتن وعلقت قائلة : نحن نحبك، في اشارة منها لابنائهما آبل وموسى مارتن.

وقالت جوينيث في تصريحات صحفية سابقة ، أنها تتحدث الى مارتن بشكل يومي وتراه تقريبا كل يوم من أجل أبنائهما، مؤكدة أنهما صديقان قريبان ويحترمان بعضهما البعض.

وأكدت النجمة الأمريكية أن مرحلة انفصالهما كانت صعبة للغاية لكنهما نجحا في تجاوزها والحفاظ على ما تبقى لهما من ذكريات.

والجدير بالذكر أن جوينيث بالترو، قد أثارت الجدل عندما كشفت أن زوجها السابق كريس مارتن رافقها هو وابنائهما في شهر العسل مع زوجها الجديد بهدف تحقيق الترابط الأسري ومراعاة نفسية أطفالها بأن علاقته بوالدهم لازالت على ما يرام.