%98.5 معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في قطر

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 04:17 مساءً - أعلن وزير التعليم في دولة قطر، محمد الحمادي، أن بلاده حقّقت نسبة 98.5% في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، ومساواة كاملة بين الجنسين من الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم.

جاء ذلك في عرض قدّمه الوزير الحمادي، في كلمته بمناسبة إطلاق تقرير عالمي لرصد التعليم لعام 2019، تحت عنوان: "الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران للعام 2019".

ووفق ما أوردته صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الثلاثاء، استعرض الحمادي بالأرقام التقدّم الذي أحرزته بلاده باتجاه بلوغ أهداف التنمية المستدامة، بينها "ارتفاع معدل الالتحاق برياض الأطفال بنسبة 18.2%، ونسبة النمو الصحي والتعلم للأطفال دون الخامسة إلى 92.9%".

وأضاف الحمادي أن قطر حقّقت نسبة 98.55% في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، في حين استكملت جميع المدارس المرافق والاحتياجات الفنية والتقنية والمختبرات اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية الجيدة بنسبة 100%، وحققت المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم العام.

وذكر أن بلاده أطلقت عدة مبادرات في مجال تعليم ملايين الأطفال والتلاميذ المهاجرين واللاجئين بالعالم، بينها مبادرة "QUEST" لتعليم وتدريب 400 ألف لاجئ سوري في عدة بلدان، علاوة على الداخل السوري، لمدة ثلاث سنوات، بكلفة تجاوزت 100 مليون دولار.

وبحسب الوزير القطري، فإن أحدث تلك المبادرات ببلاده هي توفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة بحلول عام 2021.

وحضر إطلاق التقرير العالمي اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالدوحة.