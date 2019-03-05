بيلي بالدوين: جاستن بيبر وهيلي تزوجا مبكرا.. والأمر لا يخصني

قال بيلي بالدوين، الممثل الأمريكي إنه يدعم زواج ابنة أخيه عارضة الأزياء هيلي بالدوين من المطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، لكنه كان يفضل لو انتظروا بضع سنوات أخرى قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف بالدوين، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أحبهما معا، وكنت سأحب رؤيتهما متزوجين إذا انتظروا بضع سنوات أخرى"، مضيفا: "ربما كان ذلك أفضل، لكنهما لم يرغبا في الانتظار لأنهما مخلصين لدينهما، ولم يكن الانتظار مناسبا إليهما، لذلك لم أتدخل لأن الأمر لا يخصني".

وتابع بطل المسلسل الأمريكي "The Northern Rescue" أنه أخبر هيلي وبيبر المتزوجين حديثا بألا يسعيان للحصول على أطفال في الفترة الحالية؛ للاستمتاع بحياتهما الزوجية قدر الإمكان.

وتزوجت هيلي من بيبر في نيويورك سيتي سبتمبر/أيلول الماضي بعد 12 أسبوعا من المواعدة.