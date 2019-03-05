Mar 05, 2019
لم تتمالك عارضات الأزياء أنفسهن من التأثر الشديد في عرض شانيل ضمن أسبوع باريس للموضة وذلك تأثراً بوفاة المدير الفني لبيت أزياء شانيل المصمم الشهير كارل لاغرفيلد في 19 شباط/فبراير الفائت عن عمر 85 عامًا بعد صراع مع سرطان البنكرياس.
وظهرت العارضات وهن يبكين اثناء سيرهن على منصة الأزياء من بينهن كارا ديليفن (26 عاماً)، بينيلوبي كروز (44 عاماً) وكايا جربر (17 عاماً) حيث تم عرض المجموعة في القصر الكبير في باريس ضمن اجواء مستوحاة من جبال الألب.
وقد اختتمت بينيلوبي كروز عرض شانيل مرتدية ثوباً أبيض اللون حيث ظهرت كعروس وذلك تكريما للراحل كارل لاغرفيلد.
نذكر ان المصمم العالمي الشهير لم يحضر آخر عرضي أزياء في دار شانيل. وقالت الشركة حينها إنه “يشعر بتوعك وطلب من فيرجيني فيارد، مديرة الاستوديو الفني في الشركة بتمثيله”.
وكانت هذه المرة الأولى في تاريخه التي يتغيب فيها عن المشاركة على الممر بنهاية عرض الأزياء في شانيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- العارضات يبكين خلال عرض شانيل حزنًا على لاغرفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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