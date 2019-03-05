هل يعصف "العاصوف" بأبطاله في الجزء الثاني؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل أبطال المسلسل التاريخي السعودي "العاصوف" استكمال تصوير بعض من حلقات المسلسل من الجزء الثاني في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

واضطرت الشركة المنتجة إلى بناء استوديو خارجي على مساحة 6 آلاف متر مربع في منطقة أبوظبي الصناعية، ليأخذ نسق أحياء الرياض في فترة السبعينيات.

الجزء الثاني الذي تم الإنتهاء من تصويره في وقت سابق، يتم العمل عليه الآن لحذف وإضافة بعض المشاهد، وهو الجزء الذي يتحدث عن حقبة الملك خالد.

وكان الجزء الأول من مسلسل العاصوف أثار الجدل أثناء عرضه في رمضان الماضي، ولم تهدأ الانتقادات حتى آخر حلقة منه.

وتناول العمل انعكاس ما عُرف بـ"الصحوة"، وانقسمت حوله الآراء بشكل كبير، بين مشكك يراه "عملاً موجهاً ضد رجال الدين والدعوة"، وبين من يراه عملاً فنيًا تاريخيًا نقل الواقع أثناء تلك الحقبة الزمنية في السعودية.

يذكر أن الفنان المثير دائمًا للجدل "ناصر القصبي" بطل المسلسل، قدم خلال الثلاثة عقود الماضية أعمالاً أثارت جدلاً كبيرًا، منها "طاش" الذي قدم منه 18 جزءاً، وكان آخر أعماله المثيرة مسلسل "العاصوف" في الجزء الأول، ومسلسل "سيلفي" في الأعوام 2015 و2016، 2017 الذي انتقد فيه تنظيم "داعش"، الذي توعده على إثرها بقطع رأسه.