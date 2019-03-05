أحمد مجدي يوضح سبب تسمية أفلامه بأسماء الحيوانات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد مجدي، عن سبب تسمية أفلامه بأسماء الحيوانات، ومدى أهميتها بالنسبة له.

وقال مجدي، لـ "فوشيا" خلال مشاركته في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في دورته الثالثة، إنه تم تغيير اسم فيلمه الأخير بعد ترجمته إلى العربية من "لا أحد هناك" إلى اسمه الجديد "الزرافة".

وصرح النجم المصري، بأنه يحاول دائمًا الفصل في أعماله كمخرج وعمله كفنان، موضحًا أنه يرى مشاركته في بعض الأعمال كفنان وأعمال أخرى كمخرج يكملان عنده شخصيته الفنية.

وكشف مجدي أيضًا عن تفاصيل آخر أعماله الفنية وتطورات فيلمه الأخير "الغراب".