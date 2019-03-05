مي حريري تستعد لتسجيل عدة أغنيات لملحم بركات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشارت الفنانة مي حريري في إتصالٍ إذاعي إلى أنها تستعد لإعادة تسجيل عدة أغاني للموسيقار الراحل ملحم بركات بطريقةٍ عصرية. وكشفت أنها بدأت بالتحضير لتسجيل "يا عين صبّي دمع"، "سلّم عليها يا هوا"، بالإضافة لثلاث أغان كان قد تنازل عنها. علماً أنها سبق وقدمت له أغنية "حبيبي إنت" بموافقته خلال حياته.

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