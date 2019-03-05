نجوم الفن يُحيون الذكرى الـ14 للفنان أحمد زكي بسرد مواقفه النبيلة

أحيا عدد من نجوم الفن، ذكرى رحيل الفنان أحمد زكي الـ14، بتذكرهم كواليس العمل التي جمعتهم به، حيث ذكرت الفنانة إلهام شاهين أنها تعاونت مع أحمد زكي في فيلم البرئ ويعتبر هذا العمل من بداية أعمالها الفنية ورغم أن عدد مشاهدها كانت قيليلة في الفيلم إلا أن دورها كان مهم حيث قدمت فيه دور شقيقة صديق البطل في العمل الذي يحميها من الناس وقالت إلهام أن أحمد زكي كان بارعا في أداء دوره كفلاح يعمل بالتجنيد.

وأشارت إلهام إلى أن أحمد زكي كان قد حلق شعره كإنه مجند وكان دائما يجلس مع المجندين حتى يأخذ منهم ملامح الشخصية التي يؤديها مشيرة إلى أن صدقه في أدواره كان نابعا من معايشته لأعماله.

أما الفنانة عفاف شعيب فقالت أحمد زكي كان صديق يعتمد عليه وكان دائما يحب زملاؤه من الفنانيين موضحة أنها قدمت معه فيلم ضد الحكومة ودائما كان يحترمها في اللوكيشن، مشيرة أنه وقف معها كثيرا في مواقف حياتية بعيدا عن الفن، موضحة أنه كفنان كان يعيش ما يقدمه فتظهر أعماله بصدق وعندما كان ينتهي من تصوير مشاهده كان يرسم البهجة على وشوش كل المحيطين به.

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بينما قالت الفنانة منى عبد الغني أنها قدمت مع زكي فيلم الباشا وكان الفيلم جيد جدا موضحة أن أحمد زكي كان يقرأ كثيرا وكان دائما يشعر بمن حوله في اللويكيشن من زملاؤه لإخراج منهم الأجود دائما وكان يسعد لنجاح الجميع.

أما الفنانة فيدرا أو "فرح" فقالت أنها تعاونت مع أحمد زكي في فيلم أرض الخوف و"كان ممثلا رائعا تعلمت منه الكثير، فنسبة تركيزه في أداء المشاهد قوية جدا إلى جانب أنه عندما كان يتحمس لشخصية كان دائما يريد أن يصل بها إلى الكمال في أدائها"، مشيرة إلى أنها تتذكر سعادته عندما فاز فيلم أرض الخوف بعدد من الجوائز في مهرجان القاهرة السينمائي.

أما منى زكي فقالت "أحمد زكي مدرسة وأستاذ كبير وكان دائما يصاحب الممثلين الذين يعملون معه لإخراج أفضل ما عندهم وكان يعيش دوره بصدق ويجعل ممن يعملون معه يعيشون أدوارهم"، موضحة أنها عندما قدمت معه فيلم أضحك الصورة تطلع حلوة وكانت تقوم بدور إبنته كان بالفعل يعاملها كأب في اللوكيشن حتنى يصل مصداقيته لها وتقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضافت منى زكي أنها قدمت معه 3 أفلام منها حليم والسادات وتعتبر نفسها محظوظة بالعمل معه 3 أفلام، مشيرة إلى أن زكي لم يمت ولكن جمهوره دائما يتذكره بحب وزملاؤه دائما يتذكرونه بحب رحمه الله رحمة واسعة.

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