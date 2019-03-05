شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوى ينضم لأعضاء لجنة تحكيم "أيام الشباب بالكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان أّيام المسرح للشباب في دورته الـ 12 بدولة الكويت المقام في الفترة من 3 إلى 13 مارس الجاري، والذي تقيمه الهيئة العامة للشباب بقيادة عبد الرحمن بداح المطيري - مدير عام الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت ، الفنان والمخرج مازن الغرباوى عضوا بلجنة التحكيم.

وتضم لجنة التحكيم مجموعة من القامات الفنية والأكاديمية بدولة الكويت، وبعض الدول العربية منهم محمد مبارك بلال - رئيس لجنة التحكيم (عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت سابقا ) والكاتب فهد رده الحارثي من المملكة العربية السعودية والفنان بلال مارتيني من سوريا ومن الكويت الفنان حسين المفيدي وأحلام حسن و ابتسام حمادي .

ومن جانبه أكد الغرباوى علي أهمية المهرجان الذي يعتبر نافذة هامة تلقي الضوء علي ابداعات شباب المسرح بدولة الكويت خاصة وبالوطن العربي عامه ،كما ثمن الغرباوى مجهودات المخرج الكبير عبد الله عبدالرسول -رئيس المهرجان في إدارة المهرجان ووجه الشكر له ولفريق عمل المهرجان بإدارته المختلفة .