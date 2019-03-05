شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة فقدانها الحركة.. شويكار: اللى بيتقال عن صحتى ده عيب أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة شويكار في تصريح خاص لـ الخليج 365 إنها بصحة جيدة، وأن ما يقال حول فقدانها الحركة شائعة سخيفة، قائلة: "اللي بيتقال عن صحتي ده عيب أوي"، موضحة أنه "يجب على المواقع الإخبارية التأكد مما تنشر قبل نشر أي معلومة عن حالتي الصحية".

وعبرت شويكار عن انزعاجها الشديدة من الشائعة قائلة "انا زي الفل الحمد لله"، مطالبة كل المواقع والجرائد بأن تتحرى الصدق وأن تعود لها في أي أمر يخصها، وألا تنشر مثل هذه الشائعات لأنها مزعجة لها ولأسرتها.

وكان عدد من المواقع الإخبارية زعمت فقدان النجمة شويكار للحركة وأنها مصابة بمرض ليس له علاج.