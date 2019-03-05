شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى ترفع الظلم عن نجلاء فتحى في واقعة الماكير.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة صفية العمري من خلال برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس إن هناك فنانة كانت تشاركها في بطولة فيلم في بدايتها، وتلك الفنانة منعت خبير التجميل من التعامل مع صفية العمري داخل الفيلم وهو ما جعل صفية تتعلم كيفية عمل المكياج لنفسها، لتشتهر بعد ذلك برسمة عيونها التي لا تزال علامة مميزة خاصة بصفية العمري.

منذ عرض الحلقة وبدات التكهنات تثار حول العديد من الفنانات إلا أن البعض بدأ يذكر اسم الفنانة نجلاء فتحي معتبرين أنها هي من قامت بمنع خبير التجميل من التعامل مع صفية ،إلا أن العمري نفت تماما لـ"الخليج 365" أن تكون نجلاء فتحي هي المقصودة، مؤكدة أنها فنانة كبيرة وتقدرها وتحترم سيرتها لكنها ليست المقصودة، موضحة أنها "اتلغبطت" وقالت اسم مخرج آخر للفيلم وهو ما دفع البعض يعتقد أن المقصودة هي نجلاء فتحي.