شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة تجمع عائلة عادل إمام فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة هدى المفتى، متابعيها بصورة من كواليس تصوير مسلسل " فلانتينو" وظهر فى الصورة جميع أفراد أسرة الزعيم عادل إمام فى المسلسل، وهم الفنانة دلال عبد العزيز زوجته، وأبناؤه الفنانان طارق الإبيارى ومحمد الكيلانى والفنانة هدى المفتى .

ويستأنف الزعيم عادل إمام التصوير الخميس المقبل فى ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث صور عددا كبيرا من مشاهده فى الحلقات الأولى من المسلسل للمخرج رامى إمام.

مسلسل "فلانتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر فى الدراما التليفزيونية ، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، الهام عبد البديع، احمد فريد وعدد آخر من النجوم.



بوست هدى المفتى