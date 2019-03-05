شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بعد انتهاء خدمته العسكرية: شرف عظيم أفتخر به طول عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد رمضان، عن فخره واعتزازه بفترة الخدمة العسكرية التى قضاها فى القوات المسلحة، وانتهت 1 مارس الماضى، مؤكدا أنها شرف عظيم له.

وقال محمد رمضان: "الحمد لله رب العالمين، انتهت مدة خدمتى العسكرية يوم 1 مارس 2019، شرف عظيم ووسام على صدرى أفتخر به طول عمرى فى جيش بلدى بشكل عام وخدمتى فى سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص".

يذكر أن محمد رمضان، يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال"، الذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.