شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى يكرم جميع المشاركين بدورته الـ 4.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 5 أيام ما بين ندوات فكرية وعروض مسرحية ولقاءات مهنية بين المسرحيين العرب اختتم مهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائي" برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وإدارة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح فعالياته بتكريم كل المشاركين بدورته الرابعة التي حضرها نخبة من الباحثين والممارسين المسرحيين العرب، وأشرف على الندوات الفكرية المسرحي والباحث عصام أبو القاسم .



جمال عبد الناصر



حازم كمال الدين



صميم حسب الله



فهمي الخولي

وكان آخر عروض المهرجان في يوم ختامه العرض المسرحي "تفاصيل الغياب" من سلطنة عمان، لفرقة الصحوة المسرحية، من تأليف فهد ردة الحارثي، وإخراج سعيد أسعد عامر، وتمثيل: عائشة البلوشية، خميس الرواحي وخلال هذا اليوم كرم أحمد أبو رحيمة من مصر المخرج الكبير فهمي الخولي والفنان علاء قوقة وفريق العرض المصري إيناس المصري كما كرم المخرج طارق الدويري والدكتور نبيل بهجت والباحث محمد رفعت يونس والمخرج مناضل عنتر، والفنانة سماء إبراهيم والناقدة ضحى الورداني والناقدة داليا همام والمخرج والاعلامي جمال عبدالناصر والناقد أحمد زيدان والكاتب الصحفي شريف الشافعي.



احمد زيدان



ايهاب زاهدة



داليا همام



فاروق صبري

كما كرم عددا من المسرحيين العرب الذين شاركوا في "ملتقى الشارقة السادس عشر للمسرح العربي، الذي أقيم على مدار يومين تحت عنوان "المسرح العربي والمجايلة: التواصل والتقاطع" ومنهم نبيل المازمي والدكتورة وطفى حمادي من لبنان والدكتور عبدالكريم عبود من العراق والفنان حافظ زليط من تونس والفنانة مني التلمودي من تونس أيضا والفنان منير العماري من تونس وأحمد السلمان من الكويت وإبراهيم سالم من الامارات ومهند كريم كما كرم باب ولد أمين من موريتانيا والباحث المغربي كمال خلادي والدكتور صميم حسب الله من العراق والدكتور عبدالعالي السراج من المغرب والمخرج الفلسطيني ايهاب زاهدة من فلسطين .



ضحي الورداني



طارق الدويري



علاء قوقة



منير العماري

"مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي" شارك في دورته الرابعة 5 مسرحيات ما زال الثلج يسقط" للمخرج والمؤلف حافظ أمان لفرقة مسرح خورفكان، وتمثيل عبدالرحمن المزيعل، وعبدالله المهيري و "المغتربان"، عن نص "المهاجرون" للكاتب سلافومير مروجك، لفرقة نعم، وهو من ترجمة وإعداد جورج إبراهيم، وتصميم وإخراج إيهاب زاهدة وتمثيل رائد الشيوخي ومحمد الطيطي و"الزبون الصعب" لفرقة المسرح الكويتي، من إخراج سعود القطان، وتأليف ماكس رينيه، وتمثيل فهد الخياط وموسى بهمن و"الرجال لهم رءوس" لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، من تأليف محمود دياب، وإخراج سماح السعيد، وتمثيل علاء قوقة، إيناس المصري، ومؤثرات صوتية: ريهام سالم، وديكور أحمد شوقي، وإضافة محمد يوسف.



كريم عبود



كمال الخلادي



مني التلمودي



نبيل بهجت