شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. "كعكة عيد ميلاد" خطفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام بعيد ميلاد ابنها بروكلين بيكهام ، وقد نشرت فيكتوريا البالغة من العمر 44 عاما على صفحتها على "انستجرام"، صورة لبروكلين الذي تخلي عن شكل " كعكة عيد الميلاد " التقليدية واستبدلها بالـ "دوناتس"، وهو ما لفت أنظار الكثير من مرتادي صفحة فيكتوريا، حيث علق أغلبهم على فكرة "الكعكة" الذين وصفوها بالمبتكرة اكثر من التعليق بتهنئة بروكلين .

حصدت صورة بروكلين بيكهام التي نشرتها والدته فيكتوريا بيكهام على " انستجرام " أكثر من 1.1 مليون likes خلال 13 ساعة فقط .



بروكلين بيكهام



تعليق علي كيكة