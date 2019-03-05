نجوم تحولوا كليا من أجل شخصياتهم.. بعضهم ظهروا كائنات فضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن لأى تقنية رقمية أن تقارن بمهارات فنان ماكياج موهوب يعرف كيف يصنع الضفدع من أمير والعكس، وتظهر تلك المهارات وبشدة وتأخذ المسار الطبيعى لها، خلال الأفلام السينمائية العالمية، لذلك شاهد معنا بعض ممثلى هوليود الذين تحولوا تمامًا من أجل أدوارهم السينمائية.

يوندو أودونتا.. مايكل روكر يوندو أودونتا.. مايكل روكر عائشة.. إليزابيث ديبيكى مايستيكى.. ريبيكا روميجن كونا شيف.. هيو جرانت الفون.. دوج جونز أليس.. ميلا جوفوفيتش الكابتن تيج.. كيث ريتشاردز مدام بلان.. تيلدا سوينتون مدام بلان.. تيلدا سوينتون شاول.. إيدى ميرفى الحاخام.. ميريل ستريب الحاخام.. ميريل ستريب الملكة ناريسا.. سوزان ساراندون

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