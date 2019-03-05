صورة| عادل إمام مع أبنائه في كواليس "فالنتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة هدى المفتي صورة من كواليس مسلسل "فالنتينو"، المقرر مشاركته في السباق الرمضاني المقبل. وظهر في الصورة الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز التي تؤدي دور زوجته، وأبناءهما الثلاثة طارق الإبياري ومحمد الكيلاني، وهدى المفتي، ومخرج العمل رامي إمام. وعلقت على الصورة: "مسلسل ڤالنتينو رمضان ٢٠١٩". وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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