زوج شيماء سيف يحاول التخلص من وزنها الزائد بطريقة كوميدية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة أثناء تواجدها مع زوجها المنتج محمد كارتر في أحد المطارات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر كارتر أثناء محاولته التخلص من وزن زوجته الزائد في المكان المخصص للتخلص من الوزن الزائد للامتعة والأشياء الصغيرة بالمطارات،وعلقت قائلة: "التخلص من الوزن الزائد".

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين، الأول مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد، إخراج مصطفى فكري، والثاني مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم، من إخراج خالد الحلفاوي.