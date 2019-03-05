محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الشابة ميرهان حسين دعمها للفنان أشرف زكي في انتخابات نقابة الممثلين المقبلة، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

ونشرت ميرهان رسالة، كتبت فيها: " أتشرف أن يكون دكتور أشرف زكي نقيبي لكل مايقدمه من مجهود لكل عضو في نقابة المهن التمثيلية".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين تستكمل تصوير مشاهدها المتبقية ضمن أحداث مسلسل "قيد عائلي"، وهو من بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، ومن إخراج تامر حمزة.

كانت هذه تفاصيل خبر ميرهان حسين تدعم أشرف زكي في انتخابات نقابة الممثلين: "أتشرف أن يكون نقيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.