بالفيديو| رسالة محمد رمضان بعد انتهاء خدمته العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من أغنيته "جيشنا صعب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكشف كذلك عن انتهاء خدمته العسكرية .

وعلق "رمضان" على الفيديو: "الحمد لله رب العالمين، انتهت السنتين مدة خدمتي العسكرية، يوم 1 مارس 2019".

وأضاف محمد رمضان "شرف عظيم ووسام علي صدري أفتخر به طول عمري، خدمتي في جيش بلدي بشكل عام، وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص".

يذكر أن الفنان محمد رمضان التحق بمركز تدريب التجنيد التابع للصاعقة المصرية بمنطقة أنشاص ببلبيس محافظة الشرقية، يناير 2017.

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