أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في كواليس "الملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، من كواليس مسلسل "الملكة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وعلق "العوضي" على الصورة قائلا: "مسلسل الملكة، رمضان 2019، إن شاء الله".

يذكر أن مسلسل "الملكة" من تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، عواطف حلمي.