لوك بيري نجم بيفرلي هيلز 90210 يتصدر تريندات جوجل بعد وفاته

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري أمس بأحد مستشفيات كاليفورنيا بأمريكا، عن عمر ناهز الـ52 عاما إثر إصابته بسكته دماغيه، يوم الأربعاء الماضي، ما جعله يتصدر تريندات محرك البحث العالمي جوجل، وقد فارق الحياة وسط نجليه وأسرته وزوجته السابقة.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مقتطفات من حياة الفنان الراحل، وأبرز المحطات في مسيرته الفنية.

1_ولد في مدينة مانسفيلد، بولاية أوهايو،

في 11 أكتوبر عام 1966.2_ جاءت انطلاقته الفنية من خلال مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" الشهير الذي قام ببطولته وحقق من خلاله شهرة واسعة في التسعينات علي مدار 10 مواسم.3_ أبرز أعمال التليفزيونية مسلسل " Detective McLean "، وكان يصور أيضًا مسلسل "Riverdale".4_ قدم العديد من الأدوار المميزة في أفلام "Race to Redemption، Red Wing، The Beat Beneath My Feet،

K-9 Adventures: Legend of the Lost Gold، وغيرها ".

5_ كان يقوم في الفترة الأخيره بمواصلة تصوير دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، للمخرج كوينتين تارانتينو، وهو ينتمي إلي نوعية أفلام الجريمة والإثارة.

6_ تردد أن الشركة المنتتجة لمسلسل "بيفرلي هيلز 90210"، كانت قد أعلنت استعدادها لإنتاج جزء جديد منه بأبطاله الأصليين، لكن موت لوك أربك خططهم.

6_