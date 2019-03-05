الخميس.. زياد برجي ضيف "حكايات لطيفة"

يحل الفنان زياد برجي، ضيف برنامج "حكايات لطيفة"، الذي تقدمه المطربة لطيفة، ويذاع على قناة dmc الفضائية، وذلك مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من المقرر أن يفاجئ "زياد" جمهوره بتقديم أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها، ومنها: "حلياني، مش طايق، شو حلو، أنا قلبي عليك، يا أنا، قال

إيه، والله ورجعت، مش ناوي على خير، واحتريتك، عودي".

كما يتحدث عن ذكريات خاصة مع عائلته وطبيعة يومه، وما الأشياء التي يحبها، كما يكشف عن النجاح الذي حققه من خلال أغنية "شو حلو".