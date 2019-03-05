شاهد.. محمد إمام يبحث عن فنانة لبنانية في "هوجان" باختيار جمهوره

طالب الفنان محمد إمام، من جمهوره مساعدته في اختيار فنانة لبنانية لمشاركته في مسلسله الجديد "هوجان" والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "انستجرام".

وكتب "إمام" عبر حسابه قائلًا :" كنت حابب اخد رأيكم.. ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في

مسلسل هوجان!".

ويذكر أن "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.