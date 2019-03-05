بالفيديو.. أحلام تطرح أحدث أغانيها بعنوان "فوق ما تصور"

طرحت المطربة أحلام، منذ قليل، أحدث أغانيها بعنوان "فوق ما تصور" باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: " فــوق ما تصور فوق.. فــوق

الخيال وفوق.. صدقنــي حبي لك.. فوق الوله والشــوق.. أنــا أحبك حب.. ما مر على العشــاق.. وان غبت ســاعة أقول.. مــا اطولك يافراق.. مــا تدري كم اهواك ..ومــا ظني تتصور.. ومهمــا يتصور لك.. حبــي كبير واكبر".يذكر أن أغنية "فوق ما تصور"، كلمات مبارك الحديبي، ألحــان الموسيقار الكبير طلال، توزيــع وليد فايد، مكس جاســم محمد، إيقاع إبراهيم حسن، توزيع وليد فايد.

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