بالفيديو.. أحلام تطرح أحدث أغانيها بعنوان "فوق ما تصور"

طرحت المطربة أحلام، منذ قليل، أحدث أغانيها بعنوان "فوق ما تصور" باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: " فــوق ما تصور فوق.. فــوق
يذكر أن أغنية "فوق ما تصور"، كلمات مبارك الحديبي، ألحــان الموسيقار الكبير طلال، توزيــع وليد فايد، مكس جاســم محمد، إيقاع إبراهيم حسن، توزيع وليد فايد.
شاهد الفيديو:
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