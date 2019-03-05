شاهد.. أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في كواليس "الملكة"

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة تجمعه والفنانة ياسمين عبدالعزيز، من كواليس مسلسل "الملكة"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "العوضي" على الصورة قائلًا: "مسلسل "الملكة" رمضان 2019 إن شاء الله"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية
يذكر أن مسلسل "الملكة"، بطولة ياسمين عيدالعزيز، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، إسماعيل شرف، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، أحمد كمال، هند عبدالحميد، فتحي عبدالوهاب، إيهاب فهمي، تأليف أمين جمال، إخراج حسام علي.
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