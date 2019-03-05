في ذكرى ميلادها.. رجال في حياة سامية جمال

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية جمال، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن لا تزال أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها ومحبيها، حيث جمعت بين أصالة الرقص الشرقى وإبهار الرقص الغربى بخفة حركتها ورشاقتها، إضافة إلى ذلككان لها بصمة مميزة في السينما المصرية.
تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها "رجال في حياة سامية جمال":
انتشرت خلال هذه الفترة شائعات كثيرة عن وجود قصة حب كبيرة جمعت بين النجمين الكبيرين
تزوّجت سامية جمال بعدها من النجم رشدي أباظة في أواخر الخمسينات، بينما ظلّ فريد الأطرش بلا زواج حتى وفاته.
كما كان هناك أيضًا لسامية جمال زواج آخر في بداية حياتها الفنية من شاب أمريكي يدعى عبدالله كينج.
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