مهرجان وصلة ينطلق بتاريخ ومكان جديدين مع نخبة من ألمع الأسماء والمواهب في عالم الموسيقى العربية...

أكّد منظمو مهرجان وصلة للموسيقى، مهرجان الموسيقى العربية البديلة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بالتعاون مع ’لايف نيشن إنترتينمنت‘ موعد انطلاق فعاليات المهرجان لهذا العام يوم 5 أبريل 2019 ابتداءً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً، وذلك في حديقة البرج ضمن ’داون تاون دبي‘. وستضم نسخة المهرجان الحالية نخبةً من أبرز رواد مشهد الموسيقى البديلة في المنطقة، وهم "كايروكي" و"مسار إجباري" من مصر و"مشروع ليلى" من لبنان، بالإضافة إلى "السبعة وأربعين" من فلسطين والأردن و"المربع" من الأردن. ويمكن للجمهور حجز التذاكر مبكراً بسعر 195 درهم إماراتي عبر الرابط: www.ticketmaster.ae

وسيقدم المهرجان ما يلائم أذواق وتطلعات الحضور بمختلف فئاتهم، متيحاً لهم فرصة استثنائية للاستمتاع بأروع التجارب الموسيقية الإبداعية، والتي تضم تشكيلة متنوعة من العناصر الثقافية والفنية والموسيقية، جنباً إلى جنب مع عدد من أروع عروض الأداء الحيّة، كل ذلك وسط الأجواء المفتوحة والجميلة في حديقة البرج. حيث تتيح هذه الوجهة الفريدة للزوار قضاء أجمل الأوقات خلال فترة المهرجان، والاستمتاع بنسمات الهواء العليلة والعشب الأخضر النضر أثناء استماعهم لأعذب نغمات الموسيقى البديلة. وستضفي الإطلالات الخلّابة على برج خليفة رونقاً إبداعياً وجمالياً إضافياً على أجواء المهرجان الموسيقية المضيافة والنابضة بالحيوية.

وللعام الثالث على التوالي، يقدم مهرجان وصلة نخبةً من ألمع الأسماء والمواهب الرائدة في عالم الموسيقى البديلة، والتي تم انتقاؤها من المشهد الموسيقي الغني والمتجدد دائماً في المنطقة لتجتمع في دبي. ومن المرتقب أن تكون نسخة وصلة لهذا العام الأكبر والأفضل على الإطلاق من المهرجان، حيث يُقام بالتعاون مع ’لايف نيشن إنترتينمنت‘ وبالشراكة مع ’براج‘ و’إعمار‘، وبشراكة استراتيجية مع دبي للفعاليات (دبي كالندر)، إلى جانب ’فنادق روف‘ بصفتها شريك الضيافة للمهرجان.

ومن بين الأسماء المشاركة في فعاليات المهرجان، يبرز اسم فرقة الروك المصرية الشهيرة "كايروكي"، والتي تتميز بإبداعاتها الموسيقية المتطورة باستمرار، وتُجسد انعكاساً للواقع المتسارع والمتغير على نحو متواصل في مدينتهم الأم القاهرة. كما تكتسب حفلات "كايروكي" الفريدة من نوعها شهرة واسعة بصفتها واحدة من أكبر عروض الأداء للموسيقى المستقلة في العالم العربي، ما جعلها محط اهتمام عشاق موسيقى الروك في المنطقة، وأسهم في دفع اسم الفرقة نحو مصاف العالمية.

وتتمثل الإضافة الجديدة في نسخة هذا العام من مهرجان وصلة في حضور فرقة الروك الأردنية "المربع" للمرة الأولى على خشبة مسرحه. وقد اكتسب الثلاثي الموسيقي، الذي يتخذ من عمّان مقراً له، شهرة كبيرة على مستوى المنطقة بعد أن أحرز جائزة "الموسيقى المستقلة" خلال مهرجان جائزة الموسيقى العربية المُقام في بيروت عام 2017، وذلك تكريماً لنمطهم الموسيقي المتميز الذي يدمج التأثيرات العربية التقليدية والمستقلة مع موسيقى الروك. ومع أدائهم الصوتي الأخاذ وكلمات أغانيهم الإبداعية العميقة ونغماتهم الجريئة والنابضة بالحياة على آلة الغيتار، ستضمن فرقة "المربع" تقديم تجربة موسيقية فريدة للحضور يوم 5 أبريل.

وبالإضافة لذلك، يقدم المهرجان لجمهوره عرضاً فريداً من نوعه يتمثل في إطلاق فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، والتي وصفتها مجلة ’نيويوركر‘ بكونها أكبر فرق موسيقى الروك البديلة في الشرق الأوسط، لأحدث ألبوماتها تحت عنوان "مدرسة بيروت"، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق خلال عرضها الحي في مهرجان وصلة في الإمارات العربية المتحدة. وكانت الفرقة قد أطلقت أولى أغاني الألبوم الجديد المميزة بطابقها القوي والجريء تحت اسم "معاليك". ويُذكر أن "مدرسة بيروت" هو أول ألبوم تصدره الفرقة منذ عام 2015، ويأتي احتفاءً بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وسيحظى الحضور بفرصة استثنائية للاستمتاع بأروع إبداعات "مشروع ليلى" المتميزة بمقاربتها الفريدة وأسلوبها الاستثنائي من السرد القصصي والتوزيع الموسيقي من خلال أداء أشهر أغانيهم الهادئة والصاخبة على مسرح وصلة. وبجانب ذلك، تنضم فرقة "السبعة وأربعين" إلى ركب المشاركين في المهرجان، وذلك بُعيد الأصداء الكبيرة التي حصدتها خلال مشاركتها ضمن مهرجان ’ساوث باي ساوث ويست‘، التابع لمهرجان ’جلوبال فيست‘ العالمي، والشهرة العالمية الواسعة التي حظي بها الألبوم الجديد "وعد بلفرون"، والذي حقق حضوراً ضمن قائمة أفضل 10 ألبومات موسيقية عالمية لعام 2018 الصادرة عن صحيفة ’ذا جارديان‘. وستتيح الفرقة لرواد المهرجان فرصة الاستمتاع بروائع الإبداعات الحيوية التي تجمع بين نمط الدبكة وموسيقى الشارع الفلسطينية التقليدية، وتترافق مع إيقاعات إلكترونية عميقة تمتزج نغماتها مع أصوات شرق أوسطية. وستقدم الفرقة الرباعية موسيقية تنبض بالحيوية، سيكون أبرزها إحدى أغاني ألبوم ’شام ستيب‘ التي تتميز بإيقاعات فنية جديدة ترتفع معها مستويات الحماسة إلى أقصى درجة.

كما ستحتضن نسخة العام الحالي من مهرجان وصلة فرقة "مسار إجباري"، التي تُعد من أشهر فرق الروك في مصر، والتي تنطلق في جولة أداء لألبومها الجديد "الألبوم"، حيث ستقدم مجموعة من الأغاني الجديدة للمرة الأولى خارج مصر. وبفضل مقاربتها الإبداعية المتميزة التي تجمع التأثيرات الشرقية والعربية لألحان الروك مع لمسات من الجاز والموسيقى الغربية، نجحت هذه الفرقة الخماسية بكسب شهرة عالمية واسعة على المستويين العالمي والعربي لأكثر من 15 عاماً، نالت على إثرها العديد من الجوائز المرموقة. ومن المؤكد أن تلهب هذه الفرقة حماس الجمهور مع أغانيها الإبداعية المميزة برؤية فنية تجمع بين الطاقة الحيوية المجردة والكلمات الساخرة الجريئة.

وقد عبّر عمرو رمضان، الشريك المؤسس ومدير المشروع لدى مهرجان وصلة عن حماسته إزاء نسخة هذا العام من الفعالية بقوله: تقوم فلسفة مهرجان وصلة على إرساء صلة بين مواهب الموسيقى العربية البديلة والمجتمعات العربية، سواء في دبي أو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وستشهد نسخة العام الحالي توسيع آفاق المهرجان لتعكس بالصورة الأمثل روعة الموسيقى العربية البديلة وثقافة وفنون المنطقة أمام العالم بأسره. وقد نجحنا في توسيع نطاق الفعالية بغرض تلبية أذواق وتطلعات شريحة أكبر وأكثر تنوعاً من الجماهير، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من قوة الموسيقى في نشر الرسائل الإيجابية والاحتفاء بالإبداع بأبهى صورة.

وفي معرض تعليقه على التعاون بين وصلة و’لايف نيشن إنترتينمنت‘، قال زايد مقبول، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ’لايف نيشن إنترتينمنت‘: تتيح لنا جهود التعاون التي نبذلها في ’لايف نيشن إنترتينمنت‘ إرساء علاقات راسخة ضمن المجتمع العربي؛ سواء في دبي أو مختلف أنحاء العالم. كما عملنا على التعاون مع ’براج‘ بغرض الانتقال بمفهوم المهرجان وبرنامجه إلى آفاق جديدة كلياً، بما يضمن لنا تقديم تجارب استثنائية لا تنسى لجميع الحضور. كما نأمل من خلال وصلة تقديم منصة موثوقة وحيوية للمواهب في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الاحتفاء بالثقافة العربية وكافة مكنوناتها الموسيقية والفنية الغنية، بما يضمن تسليط الضوء على المواهب العربية الاستثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يواصل مهرجان وصلة - منذ إطلاقه عام 2017- الاحتفاء بالإرث الثقافي العريق لمنطقة الشرق الأوسط، ليأسر قلوب وعقول الآلاف من عشاق الموسيقى العربية البديلة داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة. ويستعد المهرجان -عقب موسمين احتفاليين حافلين بالنجاح- لإطلاق موسمه الجديد بالتعاون مع ’لايف نيشن‘، وذلك لتطبيق رؤيته وأهدافه الرامية إلى دعم المواهب العربية في جميع ميادين الفنون الإبداعية في المنطقة والارتقاء بها نحو مزيدٍ من التطور.

يمكن شراء التذكر مبكراً لحضور المهرجان الذي سينطلق يوم الجمعة 5 أبريل، عبر الرابط التالي: www.ticketmaster.ae بسعر 195 درهم إماراتي.