كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام يبحث عن نجمة لبنانية للظهور معه في "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفنان محمد إمام، الاستعانة بجمهوره لمساعدته في اختيار ممثلة لبنانية للمشاركة بمسلسله "هوجان" والذي سيذاع في شهر رمضان المقبل. وكتب محمد إمام، عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر": "‏كنت حابب آخد رأيكم.. ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في مسلسل ‎هوجان".



وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.