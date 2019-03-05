شاهدوا.. الصين تكشف عن الجيل الجديد من القطارات فائقة السرعة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 02:33 مساءً -

قطارات فائقة السرعة علنت سلطات “تانجشان” شمال مقاطعة “هوبي” الصينية، عن إجراء أول اختبار لجيل جديد من القطارات فائقة السرعة متعددة الوحدات. وستتوفر في هذا القطار عربات من طابقين وطابق واحد، بالإضافة إلى إتاحته بسرعات مختلفة، ووضعته شركة السكك الحديدية الحكومية في البلاد بالفعل قيد الإنتاج.

ويمكن ضم العديد من العربات إلى هذا الجيل من القطار؛ بحيث تستوعب العربة الفاخرة من كبار الزوار ما يتراوح بين أربعة وستة مسافرين، بالإضافة إلى عربات بدرجات مختلفة على غرار الطائرات.

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