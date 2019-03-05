- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 02:33 مساءً -
فهرية أفجين
شاركت الممثلة التركية فهرية أفجين جمهورها بصورة لها تظهر حملها في طفلها الأول من زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت.
الممثلة التي اشتهرت عربيا باسم “نجلاء” من مسلسل “الأوراق المتساقطة” ابتعدت عن الأضواء ولم تظهر كثيرا خلال فترة حملها، حتى عندما تنشر صورا عبر حسابها على انستغرام كانت تظهر وجهها فقط.
ومع اقتراب موعد ولادتها شاركت فهرية جمهورها بصورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها بملامح الحمل واضحة.
كما كشفت عن الاسم الذي اختارته لطفلها الأول وهو “كاران”.
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب ولادتها.. فهرية أفجين تنشر اول صورة لبطنها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.