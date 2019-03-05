مع اقتراب ولادتها.. فهرية أفجين تنشر اول صورة لبطنها!

فهرية أفجين

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجين جمهورها بصورة لها تظهر حملها في طفلها الأول من زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت.

الممثلة التي اشتهرت عربيا باسم “نجلاء” من مسلسل “الأوراق المتساقطة” ابتعدت عن الأضواء ولم تظهر كثيرا خلال فترة حملها، حتى عندما تنشر صورا عبر حسابها على انستغرام كانت تظهر وجهها فقط.

ومع اقتراب موعد ولادتها شاركت فهرية جمهورها بصورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها بملامح الحمل واضحة.

كما كشفت عن الاسم الذي اختارته لطفلها الأول وهو “كاران”.