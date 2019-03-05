كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 02:33 مساءً -

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو، يظهر فيه طالب بابتدائية بدائع نقبين غرب حائل، وهو يحمل زميله من ذوي الهمم العالية “كفيف” على ظهره داخل الملعب، بعد أن رغب الأخير بمشاركة زملائه اللعب. تصرف الطالب لاقى استحسان متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين شكروا له أخلاقه النبيلة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: طالب ابتدائي يحمل زميله الكفيف ليلعب الكرة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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