أول صورة لأولاد الفنان أحمد التهامي.. ابنة نسخة منه

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد التهامي جمهوره في أول صورة لأولاده عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أولاد التهامي رافقاه إلى موقع تصوير مسلسل «البرنسيسة بيسة»، وعلق الفنان وكتب: «أولادي مصطفى التهامي وخديجة التهامي مسلسل رمضان ان شاء الله».

جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه بالصورة وخاصة أنها المرة الأولى التي ينشر فيها صور أولاده، ولاحظ الفانز الشبه الكبير بينه وبين نجله مصطفى.

مسلسل «البرنسيسة بيسة»، بطولة الفنان مي عز الدين، محمد أنور، إيمان السيد، سليمان عيد، وسامي مغاوري، ومن إخراج أكرم فريد ومن المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان القادم.

كما يشارك الفنان في بطولة مسلسل «قيد عائلي»، حيث يقوم بتقديم شخصية تاجر مخدرات، مع نضال الشافعي.

الفنان المصري من مواليد عام 1976، يتميز بتكوينه الجثماني القوي، ومن الأفلام التي شارك فيها: «بدر، الناظر، أمير الظلام، حفل زفاف، عمر وسلمى، واحد صعيدي، شبه منحرف، سكين وتحافة، فخفخينو».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها: «وش تاني، المرافعة، فرقة ناجي عطا الله، أيام الحب والشقاوة، العيادة، تامر وشوقية».