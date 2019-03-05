تايلور سويفت تحاط بالبودي جارد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري البابارتزي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وذلك أثناء خروجها من الأستوديو الموجود في بيفرلي هيلز، بولاية بكاليفورنيا، حيث ظهرت بصحبة عدد من حراسها الشخصيين .

ومن الملاحظ أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 29 عاما، تتردد باستمرار على الاستوديو فتكهن عشاق و محبي تايلورسويفت أنها ستطلق البومها الغنائي قريبا لذلك تكثف من العمل بالاستوديو.

وكانت النجمة العالمية قد ظهرت بالصور مرتديه ملابس كاجوال مكونه من بلوفر، جمع اللونين الازرق و الابيض مع بنطلون جينز، بالاضافة الي حقيبة من مجموعة تصميمات ” Gucci ” .

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، قد حصلت، مؤخرا، على جائزة أفضل جولة غنائية في العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية “AMAs” في دورته رقم 46 لعام 2018، والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس يوم الثلاثاء.

وشهد حضور الحفل عدد كبير من النجوم، ومنهم النجمة تايلور سويفت وبوست مالون ودريك ومارشميلو وإيد شيران ودوا ليبا وكاميلا كابيلو وكاردي بي وخاليد وبرونو مارس وزيد وبيونسيه وجاي زي وآريانا جراندي وشون مينديز واوفست وجينفر لوبيز وغيرهم.