وفاة الممثل الأمريكي لوك بيرى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفى النجم والممثل الأمريكي لوك بيرى، يوم الاثنين 4 مارس، داخل المستشفى إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة، وذلك بحسب موقع “TMZ”، المعني بأحبار المشاهير.

وجاءت وفاة لوك بيرى، نجم مسلسل “90210” ومسلسل Riverdale، فى مستشفى القديس يوسف، فى بوربانك، ووفقًا لمدير أعمال “لوك بيرى”، كان لوك محاطًا بأطفاله جاك وصوفى، وزوجته السابقة مينى شارب، وعدد آخر من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وكان لوك بيري قد نقل إلى المستشفى، صباح يوم الأربعاء 27 فبراير، بعد تعرضه للسكتة الدماغية أثناء وجوده فى منزله فى Sherman Oaks ، فى كاليفورنيا، وفقًا لإرسال الصوت فى حالات الطوارئ - الذى حصلت عليه TMZ – حيث تلقى المسعفين دعوة لسكتة دماغية فى مقر إقامته، وعندما وصلوا إليه كان ما يزال مستجيبًا ويتحدث، لكن حالته تدهورت.

وقال مقربون من لوك، إن الأطباء قاموا بتخديره، على أمل منح دماغه فرصة للتعافى من صدمة السكتة الدماغية، لكن على ما يبدو كان الضرر شديدًا للغاية.

والجدير بالذكر أن لوك بيرى، من مواليد مدينة مانسفيلد، بولاية أوهايو، وترك إرثًا كبيرًا فى مجال التمثيل التلفزيونى وفى الأفلام، حيث بدأ فى أوائل الثمانينيات، وأصبح اسمًا مألوفًا بعد مسلسل “90210”، وفى الآونة الأخيرة كان لديه دور البطولة فى دور والد آرتشى فى فيلم CW’s ، “ريفرديل”، كما صور دورًا فى فيلم تشارلز مانسون القادم من كوينتين تارانتينو، “ذات مرة فى هوليوود”.

وفى مسلسل “90210”، قام لوك، بدور البطولة كمدرس فى المدرسة الثانوية ديلان ماكاى لمدة 10 مواسم، كما لعب أدوارًا بارزة فى برامج مثل “عالم آخر” و”أوز” و”إرميا” و”وندفول” و”جون من سينسيناتى” و”هيئة إثبات”.