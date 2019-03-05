منى هلا في نزهة مع ابن شقيقتها الفنانة المعتزلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منى هلا جمهورها في صورة لها مع ابن شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منى علقت على الصورة وكتبت: «أنا وآدم في نزهة عائلية»، وظهر معها ابن شقيقتها الذي بدا نسخة طبق الأصل منها، وأكد الجمهور ذلك في عدد كبير من التعليقات، حيث ان الطفل له نفس لون عينيها، ولكنها حسمت الجدل وأكدت أنه ابن شقيقتها نادية هلا في تعليق لها.

شقيقة منى تُدعى نادية هلا وهي فنانة اعتزلت الفن وارتدت النقاب، وشاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية منها مسلسل «ملك روحي» مع الفنانة يسرا، كما شاركت في دور صغير في فيلم «بلية ودماغه العالية» مع الفنان محمد هنيدي.

نادية شاركت أيضًا قبل اعتزلها كموديل في كليب أغنية «قال إيه» للفنان حمادة هلال، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ولكن لا يعرف الجمهور حتى الآن أن بطلة الكليب هي شقيقة منى هلا.

شقيقة منى لم تقدم أي دور به إغراء وخاصة أن أعمالها الفنية قليلة جدًا ولكنها رغم ذلك اتخذت قرار الاعتزال.