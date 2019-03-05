دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام في «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، في السباق الرمضاني المقبل 2019 بمسلسل “فلانتينو” للزعيم عادل إمام.

دلال عبد العزيز، قالت في تصريحات صحفية، إنها تقدم شخصيه تدعي “عفاف” وهي زوجة “نور عبد المجيد ” والذي يقدم هذه الشخصية الزعيم عادل إمام ولديهم ثلاثة أبناء ويرجع أسماءهم الي علماء وقاده علميه الا وهم “رفاعهة والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق الأبياري و”أرشميدس” ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد كيلاني و”نبويه” وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدي المفتى.

وأضافت دلال عبد العزيز، أنها تعمل بجانب دورها كزوجه للزعيم عادل إمام حيث أنها تعمل مديره مدارس فلانتينو انترناشيونال .

وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أنها تقدم شخصيه جاده وصارمة في أتخاذ القرارات مما يؤدي إلى زواج “نور عبد المجيد”من فتاه تصغره في العمر وتحدث بينهم عده خلافات سترونها أثناء المشاهدة وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي ولايت كوميدي.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو”، عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الأبياري، محمد كيلاني، هدي المفتي، سامح حسين، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، بدريه طلبة، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج: شركه ماجنوم، ومن سيناريو وحوار: أيمن بهجت قمر، وإخراج: رامي إمام.