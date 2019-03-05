آثار الحكيم رفضت تقديم فيلم «يا دنيا يا غرامي» بسبب مشهد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعض الأدوار التي يرى الجمهور أنها لا تليق إلا بأصحابها قد يتفاجئوا عندما يعلمون أنها كانت في الطريق لفنان آخر ولكنه رفضها.

الفنانة المصرية آثار الحكيم رفضت المشاركة في فيلم «يا دنيا يا غرامي» للمخرج مجدي أحمد علي، وتم استبدالها بالفنانة هالة صدقي التي قدمت الدور باتقان.

المخرج قال إنه عرض السيناريو على آثار التي رفضت بسبب وجود مشهد لها وهي «تستحم»، وقالت إنها لا تقدم هذه المشاهد، فعرض الدور على هالة وقدمته مع إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي.

هالة صدقي قالت أيضا في ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية إنها كانت متخوفة قبل تقديم هذا الفيلم،ولكنها جلست مع المخرج وطمأنها، كما أن عملها مع صديقتيها إلهام وليلى كان سببا في نجاح الفيلم.

«يا دنيا يا غرامي» فيلم مصري حاز على جوائز عالمية تم إنتاجه عام 1995، من تأليف محمد هلال، وإخراج مجدي أحمد علي، وشارك ببطولته أحمد سلامة، حسين الإمام، هشام سليم، مجدي فكري، وحازت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان قرطاج.

آثار الحكيم صرحت أيضا من قبل أنها رفضت تقبيل الفنان عادل إمام في فيلم «النمر والأنثى»، واشترطت ذلك للموافقة على الفيلم.