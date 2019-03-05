لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعد الفنان المصري حسن حسني تميمة حظ النجوم الذي كان سببا في شهرة عدد كبير منهم، ويلقبه بعضهم بالخال بل والأب.
الفنان حسن حسني تحدث عن علاقته بالفنانين وقال إنه يعتبر نفسه مثل والد للنجوم الذين عملوا معه، والذين أصبحوا نجوم شباك حاليا.
الفنان المخضرم أضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر امين ببرنامج «آخر النهار»، إن هناك بعض الفنانين كانوا يصروا على وجوده في الأفلام رغم انشغاله الشديد وارتباطه بأعمال كثيرة.
حسني أكد أن من بينهم الفنان رامز جلال الذي نام أمام بيته لـ3 أيام متواصلة وأقسم له أنه لن يصور أي مشهد في فيلم «مراتي وزوجتي»، من دونه.
الفنان حسن حسني شارك العام الماضي في شهر رمضان في مسلسل «رحيم»، مع الفنان ياسر جلال، حيث قدم دور والده باقتدار شديد، وشارك في البطولة محمد رياض، نور، وصبري فواز، دينا، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.
قيلم «مراتي وزوجتي»، تم إنتاجه عام 2014، وشارك في بطولته شيري عادل، رجاء الجداوي، إدوارد، وإخراج معتز التوني.
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