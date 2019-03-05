بعد 9 أيام فقط من الزفاف.. مصري يفصل رأس زوجته عن جسدها لسبب غريب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يمر على زفاف عروس مصرية سوى 9 أيام فقط، إلا أن القدر لم يمهلها كثيرا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها.

الزوج أقدم - في واقعة غريبة – على قتل زوجته وذلك بعد 9 أيام فقط من زواجهما، مبررا فعلته بأنه طلب من زوجته تحضير الطعام ولكنها رفضت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الجمهورية” المصرية، فقد قال محامي الصحية في تصريحات له: إن الزوج يعمل محاميا وبعد 9 أيام من الزواج طلب من الضحية تجهيز وجبة الإفطار، فأخبرته أنها تعبانة جدا، فحدثت مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.

المحامي أضاف، أن المتهم اعترف بقتل زوجته حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وأخذ قطعة خشبية على شكل رمح وغرزها في جسدها، وبعدها نزل إلى الدور الأرضي في المنزل، وأخذ سكينا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها.

وأشار إلى أن الزوج برر فعلته الشنعاء في تحقيقات النيابة، بأن المجني عليها شتمته وضربته، وأثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.