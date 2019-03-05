جوني ديب يتهم زوجته السابقة بخيانته مع مدير شركة فضاء

أوضح الممثل الأميركي، جوني ديب، السبب الرئيسي الذي أدى إلى طلاقه من النجمة أمبرد هيرد، حيث اتهم شخصية اقتصادية وعلمية كبيرة بالضلوع في "خيانة زوجية".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ديب يتهم هيرد، بإقامة علاقة مع موسك بعد شهر واحد فقط من زواجهما في عام 2015، حيث أكد أن زوجته السابقة، هيرد، قد دخلت في علاقة مع مؤسس شركة الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، إيلون موسك، بينما كانت لا تزال متزوجة منه.

وقد قرر ديب رفع دعوى قضائية على زوجته السابقة، مطالبا بتعويض قدره خمسون مليون دولار، بعدما تحدثت في مقابلة صحفية عن تعرضها للعنف الزوجي، وهو ما يعتبره الممثل مجرد خدعة.

وكشف قائم الدعوى القضائية، أن موسك كان يتردد على هيرد البالغة من العمر 32 عاماً حين كان جوني ديب يسافر إلى الخارج لأجل تصوير أفلامه، مؤكداً أن موسك زار زوجته السابقة في الليلة التي نشرت فيها صورة للرأي العام مظهرة آثار تعنيف "مزعوم" من الزوج الذي انفصلت عنه في مايو 2016.

وأشار ديب إلى أن طليقته حاولت أن تستفيد من "كذبتها" حتى تصور نفسها كضحية أمام الإعلام، لكنها لم تتحدث عن السبب الحقيقي للطلاق المتمثل في الخيانة.