زينة عاشور توجه رسالة الى أبنائها الثلاثة.. هل قصدت عمرو دياب؟

عمرو دياب

أثارت زينة عاشور زوجة الفنان المصري عمرو دياب الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالتها الغامضة التي وجهتها إلى أبنائها الثلاثة “عبدالله وكنزي وجنا”.

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وقالت عاشور: “العالم الجديد لا يعيدك لما تعرفه.. لكن لما يمكنك فعله مع ما تعرفه”، الامر طرح العديد من علامات الاستفهام بين المتابعين، متسائلين هل تقصد زوجها عمرو، وما الذي تريد أن تخبره به وتخفيه عنهم.

ردة فعل المتابعين هي نتيجة عدم استقرار العلاقة بين عمرو دياب وزوجته، بسبب ارتباط الفنان المصري بالممثلة دينا الشربيني.