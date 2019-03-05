شاهد… دكتورة خلود تنشر فيديو جديد لتوائمها الثلاثة واجواء الاستقبال!

الدكتورة خلود وزوجها امين مع توائمهم

نشرت الدكتورة خلود فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهر في كل من زوجها امين وتوائمها الثلاثة على انغام أغنية “كأنه هيدي الأحاسيس” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وعلقت دكتورة خلود على الفيديو قائلة: “مادري انا صايره حساسه و الا اهو فعلا فيه احساس قوي وتابعت “شكرا لكم جميعا على حبكم

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